Галицький нацпарк показав туристам "Бірюзове око Опілля"

Галицький національний природний парк, що на Івано-Франківщині, покликав мандрівників на нову атракцію – унікальне карстове озеро "Бірюзове око Опілля".

Про це повідомляє пресслужба нацпарку на сторінці в Facebook.

"Шановні туристи, впевнені, що ви ще не бували на унікальному карстовому озерці – "Бірюзове око Опілля", саме тому ми запрошуємо вас побачити це на власні очі. Вікнина у с.Озерце Галицького р-ну Франківщини є цінним атрактивним об'єктом неживої природи у науковому і природоохоронному значенні й таким привабливим для вас. Унікальне карстове озерце є атрактивним утворенням, яке презентує природну карстову екосистему Опілля", - йдеться в повідомленні.

Під час подорожі є змога побувати на території Галицького національного природно парку, на унікальному урочищі Камінь, побачити статую Пресвятої Богородиці, історичну пам’ятку - Церкву Покрови Пресвятої Богородиці, могилу учасника карпатського рейду ковпаківця Олексія Руденка та, звісно, унікальне карстове озерце "Бірюзове око Опілля".

Крім того для туристів створена зручна рекреаційна зона у вигляді комфортних альтанок, мангалів та дитячого майданчика.