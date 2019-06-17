У прикарпатському селі «оселилися» мамонти

На в’їзді до села Підгір’я Богородчанського району Івано-Франківської області встановили металеві каркаси унікальних скульптур.

Про це повідомила громадська активістка Марія Козакевич на сторінці у Facebook.

"Ось так на Богородчанщину повертаються мешканці льодовикового періоду, яких знайшли тут в озокеритових копальнях більш як сто років тому! Створені скульпторами металеві каркаси двох маленьких мамонтів сьогодні переїхали з майстерні на поле в с. Підгір’ї і вже на місці будуть «обростати» бетонними тілами. А згодом до них приєднається доросла частина сімейства – мама з татом – справжні п’ятиметрові велетні", – йдеться в дописі.

Як поінформувала Козакевич, встановлення скульптур мамонтів стало втіленням ідеї ініціативи #ФранківськЯкийТретаБерегти. Так, три роки тому в межах проекту осучаснення Краєзнавчого музею в Ратуші було заппропоновано «викопати» унікальну історію зі столітніми знахідками в с. Старуня, зокрема створити в музеї експонат волохатого носорога. Тоді задум не вдалося втілити через відсутність фінансування.

Активістка нагадала, що 5 жовтня 1907 року в сусідньому селі Старуня під час підземних робіт у копальні озокериту на глибині 12,5 метрів знайшли бальзамоване тіло мамонта (Elephas primigenius). Згодом у тій самій копальні на глибині 17,6 м було знайдено великий фрагмент забальзамованого волохатого носорога (Rhinoceros antiquitatis). Після проведених наукових досліджень видобуті рештки мамонта перевезли до музею Дідушицьких у Львові (тепер — Державний природознавчий музей НАН України).

У 1929 році експедиція Польської академії наук знайшла в околицях Старуні ще одного забальзамованого волохатого носорога віком 24 тисячі років, а також рештки інших тварин льодовикової доби: первісного бика, коня, сарни, песця. Загалом в околицях Старуні знайдено 4 бальзамовані туші волохатих носорогів. Більшість знахідок 1929 року зберігаються в музеї Ягеллонського університету в Кракові.

За словами Козакевич, ці знахідки періоду останнього зледеніння планети – унікальні та науково дуже цінні, адже попри свій поважний вік добре збереглися (включно зі шкірою та внутрішніми органами) завдяки тривалій природній муміфікації в середовищі з озокериту та солі.

Фото, відео: Mariya Kozakevych/Facebook