Найкращий тематичний парк розваг 2019 року розташовано в ОАЕ

Ferrari World було названо найкращим тематичним парком 2019 року в межах премії World Travel Awards.

За звання також змагалися Disneyland у Парижі, Legoland у Біллунні, Warner Bros. World в Абу-Дабі, Universal Studios у Сінгапурі, парки Disney в Шанхаї та Флориді, пише 34travel.

Парк розваг Ferrari World зведено на штучному острові Яс в Абу-Дабі, ОАЕ. Він займає площу шести футбольних полів і має близько 20 атракціонів, фірмовий магазин, музей та кафе. Найекстремальніша розвага тут – американська гірка Formula Rossa. Її кабінки в формі гоночних болідів розганяються до 240 км/год за 5 секунд.

Найкращим тематичним парком з можливістю для ночівлі назвали паризький Disneyland. На премію було номіновано парки розваг в Токіо, Орландо, Віндзорі, Дубаї й на острові Сентоса в Сінгапурі.