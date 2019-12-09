Годинник у Тернополі став лідером за туристичним скануванням

Мандрівників Україною, які користуються одним із туристичних мобільних додатків, найбільше цьогоріч, як і торік, цікавив тристоронній годинник у Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міськради.

"Другий рік поспіль інформаційна табличка з QR-кодом, яка встановлена на Тернопільському тристоронньому годиннику, стала лідером в Україні за кількістю сканувань через IT-додаток", – йдеться в повідомленні.

Загалом тристоронній годинник у Тернополі відсканували 4000 разів, 10% зчитувань з яких здійснили іноземні туристи.

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Популярними серед тернополян та гостей міста за кількістю сканувань також стали таблички, встановлені на Архикатедральному соборі, Тернопільському замку, Церкві Воздвиження Чесного Хреста та ЦУМі.

Варто зазначити, що загалом у Тернополі налічується 12 спеціальних інформаційних табличок на найпопулярніших туристичних об’єктах, де вказано опис зазначеної пам’ятки українською й англійською мовами, а також шрифтом Брайля. Усі таблички обладнані NFC-чипом, крім того, на них нанесено QR-код, під час зчитування якого на смартфоні з’являється історія та цікаві факти про цей туристичний об’єкт сімома мовами світу. Крім Тернополя, такі інформаційні таблички функціонують ще у 14 містах України.