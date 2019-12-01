Тернопіль матиме власну Майстерню гідів

У Тернополі в 2020 році почне діяти Майстерня гідів, де готуватимуть екскурсоводів та створюватимуть нові туристичні продукти.

Як заявив директор тернопільського туристичного інформаційного центру Тарас Ковальчук, таке рішення було ухвалено за підсумками туристичного форуму Тернопільщини "Від ініціатив до дій", який проходив 27-28 листопада, повідомляє Zruchno.Travel.

"Форум зібрав понад двісті гостей з усіх регіонів України. Він пройшов дуже жваво, були дуже цікаві панельні дискусії. Окремо варто відзначити панелі, присвячені створенню та просуванню туристичних продуктів. За підсумками цих дискусій було прийнято рішення про створення в 2020 році Майстерні гідів для підвищення якості надання екскурсійних послуг та створення нових туристичних продуктів", – зазначив Ковальчук.

За його словами, на весняному туристичному форумі Тернопільщини вже будуть презентовані окремі туристичні продукти, які створять на основі ідей і пропозицій, озвучених під час минулого форуму, а також на основі розробок Майстерні гідів.

Зазначається також, що в межах туристичного форуму Тернопільщини "Від ініціатив до дій" був підписаний меморандум про створення кластера медичного туризму в Тернопільській області.

Як повідомляв Укрінформ, дводенний туристичний форум проходив в двох містах – Тернополі та Кременці. У його межах було проведено панельні дискусії щодо організації туризму в об’єднаних територіальних громадах, розвитку туристичних дестинацій, створення туристичного продукту, оздоровчого та медичного туризму, міжнародної співпраці, проблематики сільського зеленого туризму.