У Луцьку діятиме "Майстерня міських екскурсій"

В обласному центрі Волині впродовж трьох днів відбуватиметься семінар-інтенсив "Майстерня міських екскурсій" для гідів.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"В рамках проєкту фахової підготовки екскурсоводів для міста Луцька "Школа екскурсоводів", управління туризму та промоції міста Луцької міської ради 5-6 та 14 грудня запрошує на семінар-інтенсив "Майстерня міських екскурсій", – йдеться в повідомленні.

Упродовж трьох днів з учасниками семінару ділитимуться досвідом і найцікавішими практиками найкращі гіди з Києва, Одеси та Львова, представники Всеукраїнської асоціації гідів, тренери WFTGA та Європейської асоціації гідів-інтерпретаторів.

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Учасники, зокрема, почують про мистецтво сторітелінгу та творення міських легенд, про монетизацію історії, про що варто і не варто розповідати на луцьких екскурсіях, про інтерпретації історичного та культурного спадку.

До участі запрошуються випускники Школи екскурсоводів, а також усі охочі гіди-практики Луцька. Відбудуться як теоретичні, так і практичні заняття.