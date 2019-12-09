Івано-Франківщина 2020 року запросить туристів на майже 80 заходів

На Івано-Франківщині оприлюднили календар подій на 2020 рік, в якому представлено 79 туристичних заходів у різних містах та районах області.

Про це повідомляє Zruchno.Travel із посиланням на начальника відділу туризму та міжнародної технічної допомоги Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської ОДА Віталія Передерка.

"Календар вже третій рік поспіль розробляє Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій. До цього переліку ми включаємо найбільші та найцікавіші туристичні, культурні та спортивні події регіону. Серед них етнографічні, гастрономічні, культурно-мистецькі, релігійні, історичні, музичні фестивалі, міжнародні та всеукраїнські спортивні змагання тощо. З нових заходів планується Калуський фестиваль пивоварів Kalusher Beer 2020 та кіномистецький фестиваль "Тіні забутих предків" у Верховині", – розповів Передерко.

Так, подієвий рік розпочнеться з фестивалю "Зимова казка", який пройде з 1 до 19 січня на Вічевому майдані Івано-Франківська та представить різдвяні традиції у виступах вокальних ансамблів та хорових колективів. Також у різдвяний період у місті відбудуться традиційні фестивалі "Різдво у Франківську" та "Коляда на Майзлях", в Яремчі – фестиваль автентичної коляди "Христос родився – Славіте!", а у Верховині – театралізоване свято "Гуцульська коляда" та "Святого Василя".

На 11-12 квітня заплановано гуцульський етнофестиваль "Великдень у Космачі", а на 26 квітня – Всеукраїнський фольклорний фестиваль "Писанка" в Коломиї. Натомість дату Міжнародного фестивалю ковальського мистецтва "Свято ковалів" в Івано-Франківську поки що не визначено.

Особливо багатим на події буде літо. Зокрема, Міжнародний музичний фестиваль UnderHill, що об’єднує різні течії сучасної електронної та поп-музики, виконавців як із України, так і з країн Європи, наступного року відбудеться 26 червня в селі Підгір’я Богородчанського району. В Яремчі 25-26 липня вдруге влаштують Відкритий гуцульський карнавал з розважальною святковою програмою за участю зірок української естради.

На серпень заплановано 19 подій. Серед них – калуський фестиваль пивоварів Kalusher Beer 2020 (08-09.08), регіональний фольклорноетнографічний фестиваль "Татарівська ватра" (08-09.08), фестиваль автентичної карпатської кухні "Смачний Спас" (23.08), фестиваль-ярмарок "Свято винограду та вина" (25.08) та ін.

Восени планується кілька гастрономічних подій: фестиваль "Хліб і сир фест" в Івано-Франківську (15.09), фольклорноетнографічний фестиваль "Покутське яблуко" в Снятині (15.09), гастрономічний фестиваль "Начинка по-коломийськи" в Коломиї (20.09), фестиваль "Бульб’яні пироги Бойківські" в селі Старий Мізунь та ін.

За словами Віталія Передерка, цей перелік ще не остаточний – календар буде доповнюватися.