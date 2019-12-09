У Ясіні з'явиться інформаційний центр для туристів

У селищі Ясіня, що в Рахівському районі Закарпаття, в суботу, 14 грудня, відкриють Туристичний інформаційний центр.

Про це повідомляє видання "Рахів".

"У центрі Ясіні розпочинається робота Туристичного інформаційного центру з метою реклами потенціалу краю та його туристичних можливостей, залучення широкого кола українських та іноземних туристів до відпочинку та подорожей Карпатами, підвищення рівня якості туристичних послуг", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Туристичний інформаційний центр зможуть звертатися всі охочі – як окремі туристи, так і туристичні групи, представники турагентств та всіх компаній, які працюють у галузі туризму та суміжних галузях для отримання інформації, консультацій і співпраці.

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Серед послуг, які надаватиме ТІЦ у Ясіні, – автобусні та пішохідні екскурсії українською, англійською, французькою та угорською мовами; велоекскурсії; прокат велосипедів, лиж, сноубордів; походи в гори; трансфер; консультації з організації подорожей; розроблення та планування туристичних, екологічних маршрутів.