Найдовша у світі гіпсова печера на Тернопільщині матиме свій кемпінг

Проєкт будівництва кемпінгу неподалік печери Оптимістична розробили у Борщівському районі на Тернопільщині.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів Борщівський міський голова Іван Кобилянський.

«Печера Оптимістична, що розташована на території нашої громади, – одне із найбільш відвідуваних місць не тільки району, але й Тернопільщини. Мало не щодня сюди прибувають туристичні групи, спелеологи, аби помандрувати у підземний світ Оптимістичної, продовжити її дослідження. Тому вирішили біля входу до печери облаштувати кемпінг для комфортного перебування екскурсійних груп, спелеологів, окремих туристів-мандрівників», - зазначив Кобилянський.

За його словами, вже відбулася зустріч з представниками Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), в межах якої реалізують проєкт.

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Також участь в обговорені особливостей проєкту взяли спеціалісти зі львівського спелеоклубу «Циклоп», підприємці, які підтримали ініціативу.

Представники робочої групи побували на місці дислокації майбутнього кемпінгу, обстежили навколишню територію, спільно розробили візуалізацію проєкту.

Печера Оптимістична на Тернопільщині свого часу потрапила до книги рекордів Гіннесса як найдовша гіпсова печера в світі. Загальна протяжність виявлених підземних лабіринтів – понад 260 км. Але печера повністю нерозвідана. Тут є красиві підземні озера, багато залів, гротів із сталактитами та кристалічними «бурульками». Оптимістична – найдовша печера Євразії та п'ята за довжиною серед печер світу. У 2010 році увійшла до складу Національного природного парку «Дністровський каньйон».

Фото: optymistychna.com