На Рівненщині туристів влітку чекатиме нова локація

Нову туристичну локацію облаштувала родина фермерів з Рівненщини.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Локацію облаштовують на території фермерського господарства «Надія» у селі Шпанів, Рівненського району. Її господарі Ярослав та Лариса Паламарчуки давно займаються агротуристичним бізнесом. Тож тепер ще й вирішили розширити послуги для подорожувальників. Об’єкт розташовано на туристичному зеленому маршруті «Медове коло». Тож туристи матимуть територію, де вже влітку зможуть перепочити та залишитися на нічліг», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що відпочити мандрівники зможуть у перголі під виноградними гронами. Крім того, можна буде пограти у теніс в альтанках. Але родзинкою стане апібудиночок. Він містить ніші, куди ставитимуть вулики з медом. Турист, відпочиваючи, зможе отримати сеанс апітерапії. Буде тут і звичайний літній будинок, криниця та фонтани.

Ініціативу вдалося реалізувати завдяки участі в обласному конкурсі проєктів територіальних громад, що вже вдесяте проводиться в області. На облаштування туристичної локації з обласного бюджету виділено 150 тис. грн на умовах співфінансування з місцевого бюджету.

Крім того, господарі агросадиби вирощують у штучній екологічній водоймі осетрів, мають ожинове поле та інші принади, що можуть зацікавити туристів.

Як повідомляв Укрінформ, зелений маршрут «Медове коло» простягнувся територією Рівненського, Березнівського, Гощанського, Корецького та Костопільського районів. Його протяжність – майже 300 км. Це приваблива для туристів територія, тому на ній створюють місця для відвідування, атракції з розвинутою туристичною інфраструктурою.