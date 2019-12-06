Вінничани зможуть позмагатися в конкурсі туристичних ідей

У Вінниці містянам запропонували подавати свої проєктні ідеї, спрямовані на розвиток туристичного потенціалу міста. Найкращі обіцяють включити до стратегії розвитку туризму Вінниці.

Про це повідомив департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міськради на сторінці в Facebook.

"Із липня 2019 року Вінницька міська рада разом із представниками музеїв, готельного, ресторанного, туристичного бізнесу та громадськості за підтримки проєкту "Партнерство для розвитку міст" (ПРОМІС/PLEDDG) активно працюють над розробкою стратегії розвитку туризму Вінниці до 2030 року. У результаті чотирьох зустрічей робочих груп сформовано SWOT-аналіз і дерево цілей майбутньої туристичної Вінниці. Для того щоб максимально врахувати думки містян, які не залучені до розробки туристичної стратегії, але мають ідеї щодо розвитку туризму в нашому місті, оголошено відкритий набір проектних ідей", – йдеться в повідомленні.

Долучитися до змін запрошують усіх, хто має ідеї, як підвищити туристичний потенціал Вінниці, знає, чого саме не вистачає туристам в місті та як зробити його туристично привабливішим. Для цього потрібно заповнити форму за посиланням. Прийматимуть заявки до 12 січня 2020 року включно.

У міськраді звертають увагу на те, що це не ґрантовий конкурс, тож фінансування проектів, що подаються, не гарантовано. Але найкращі ідеї (за визначенням експертів) увійдуть до туристичної стратегії Вінниці.

Проєктні ідеї можна готувати у чотирьох стратегічних напрямах: формування туристичних продуктів для різних цільових груп; розвиток інфраструктури туризму; підвищення якості послуг, кадрового забезпечення та комунікацій в туризмі; маркетинг і промоція. Джерелами фінансування, зазначають у департаменті, можуть бути кошти місцевого та державного бюджетів, а також залучених ґрантів, фондів та інвесторів.

Після завершення прийому проєктних ідей відбудеться туристичний хакатон "TourMIX: заміксуй туризм у Вінниці", під час якого учасники зможуть допрацювати свої ідеї з менторами, знайти команду або підсилити наявну фахівцями. Детальну інформацію про хакатон і дату його проведення обіцяють оголосити незабаром.