У Вінниці "виросли" гігантські кульбаби

У місті Вінниця з’явилася нова фотолокація – велетенські кульбаби.

Їх розташували на вулиці Миколи Ващука, що в мікрорайоні Вишенька, повідомляє портал Вінниця.info.

"Конструкція складається із п’яти великих металевих кульбаб. Поруч з ними на землі встановили великого жука-сонечка", - йдеться в повідомленні.

Ще привабливішою інсталяція стає вночі – світлодіодні стрічки фіолетового кольору підсвічують підставки, на яких стоять кульбаби. А самі "квіти" випромінюють яскраве світло з голівок.

Фото: Олександр Лапін/Укрінформ