На Закарпатті презентували туристичний "Шлях Пинті"

На Закарпатті відбулася презентація туристичного маршруту "Шлях Пинті", який з’єднує с. Новоселиця Виноградівського району та с. Велятино Хустського району.

Захід відбувся в межах реалізації програми "Популяризація туристичних можливостей с. Новоселиця Виноградівського району через виготовлення інформаційного і презентаційного матеріалу та проведення фестивалю "Волоські страви", повідомляє управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

Після символічного перерізання стрічки гості мали можливість скуштувати традиційні волоські страви та насолодитися спілкуванням на лоні гірської природи. Концертну програму підготували учасники Народного аматорського хору працівників культури та любителів хорового співу Виноградівського міського будинку культури та колектив Новоселицького будинку культури "Молоді волохи".

Крім того, під час проведення фестивалю "Волоські страви" було підписано Меморандум про взаємодію між департаментом економічного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадміністрації та громадською організацією "Купіль" у галузі туризму.

Як повідомляв Укрінформ, туристичний маршрут "Шлях Пинті", присвячений опришкам, пролягатиме від Успенської церкви у с. Новоселиця Виноградівського району до Пинтьової оселі у с. Велятино Хустського району. Довжина шляху становитиме 10,2 км, він вестиме туриста неторканими стежками та джерелами мінеральної води. Маршрут було промарковано торік в межах реалізації програми розвитку туризму. Серед мандрівних цікавинок – славнозвісний камінь сили, початок річки Ботар, урочище Лефантово та Пинтьова яма. Уздовж шляху облаштовані зони відпочинку та місця для намету.

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Григір Пинтя – легендарний опришок, який боровся проти австрійського панування. Про нього складають оповідки й називають українським Робіном Гудом.

Фото: zaktour.gov.ua