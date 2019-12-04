Вінниця готується до фестивалю крафтового вина

У Вінниці 14-15 грудня відбудеться другий фестиваль крафтового вина "Боже ллє".

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив співкоординатор заходу Олександр Шемет.

"Цього року фестиваль крафтового вина "Боже ллє" триватиме два дні. Участь у ньому візьмуть винороби з різних куточків України. Окрім визнаних в цій царині вінничан, які мають за свої вина медалі, будуть винороби з області, а також з інших регіонів. Ми запросили і попередньо отримали згоду, наприклад, з Кропивницького, Закарпаття, із Бакоти. Загалом, свої вина представлять близько 25 виноробів", – повідомив Шемет.

За його словами, фестиваль пройде під гаслом In VINnitsa VERITAS. Гостям заходу хочуть представити справжнє вино, щоб вони саме у Вінниці купили на новорічний стіл якісний, смачний і корисний продукт, до того ж – ексклюзивний.

"Фішкою" фестивалю стане вино, яке організатори "Боже ллє" чавили на фестивалі торік із замороженого винограду, – айсвино, яке отримало назву "(С)Ніжна королева". Також гостям представлять живописне полотно, написане вином.

Як і торік, фестиваль проходитиме у соціальному-культурному волотерському центрі "Блокпост "Підкова".