Святині Тернопільщини показали з висоти пташиного польоту

У мережі презентували відео, присвячене пам'яткам сакральної архітектури Тернопільщини.

Ролик розміщено на сторінці "Тернопільщина туристична" в Facebook.

"Паломницька історія Тернопілля надзвичайно багата і ми цим гордимося", – йдеться в описі до відео.

Зокрема, в ролику розповіли про два найбільш популярні паломницькі місця області: Марійський духовний центр "Зарваниця" у Теребовлянському районі та Свято-Успенську Почаївську лавру на Кременеччині.

У "Зарваницю" щороку приїжджає понад пів мільйона паломників з усього світу. Розташований центр за 61 км від Тернополя.

Почаївська лавра розташована за 67 км від обласного центру. За легендою, її заснували ченці Києво-Печерської лаври. На камені, де стояла Матір Божа, залишився слід від її стопи і утворилося чудодійне джерело.