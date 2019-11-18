«Бронзовий Тернопіль» відтворює в мініатюрі пам'ятки міста, що не збереглися

Побачити у бронзових мініатюрах архітектурні перлини Тернополя, які через плин часу не збереглися, покликаний туристично-просвітницький проєкт, що започаткували в місті.

Про це кореспондент Укрінформу розповів ініціатор проєкту «Бронзовий Тернопіль», заступник міського голови Леонід Бицюра.

«Наше місто, засноване ще у 1540 році, здавна було культурним, релігійним центром Галичини, про що свідчили архітектурні, сакральні, історичні пам’ятки. На жаль, не всі вони збереглися до нашого часу. Тому започатковано проєкт «Бронзовий Тернопіль», покликаний повернути місту його історію через облаштовані в різних куточках обласного центру мініатюрні інсталяції, що увібрали в себе знакові місця та пам’ятки міста. Нині вони вже стали улюбленими локаціями для селфі місцевих жителів і туристів», – зазначив Бицюра.

За його словами, зараз на вулицях Тернополя можна побачити макети пам'яток довоєнного міста – Парафіяльний костел, будівлю кафедрального собору, середмістя, будівлю першої української гімназії.

А напередодні на узбіччі центральної вулиці Тернополя відкрили ще один об’єкт – бронзовий макет композиції з синагогою, яка повністю була зруйнована під час Другої світової війни. На цій оригінальній інсталяції можна розгледіти окремі вулички давнього Тернополя, а також обриси своєрідної історичної візитівки міста – площу Ринок.

За словами скульптора проєкту, тернопільського художника Дмитра Мулярчука, у найближчій перспективі ініціативна група планує облаштувати в Тернополі бронзові макети міської ратуші, костелу єзуїтів, залізничного вокзалу.