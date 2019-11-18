На Закарпатті туристів чекають

На Закарпатті туристів чекають "Міжгірський віл", "Ліс трембіт" і "Долоня бокораша"

Фото
Укрінформ
Жителів Міжгірського району Закарпаття й туристів закликають фотографуватися біля нових атракцій.

Про це повідомляють автори фотозон із проєкту "Давні традиції в новому форматі" на сторінці в  Facebook.

"Проєкт у межах програми "Малі міста – великі враження" виконав свою поважну місію. Всі три фотозони на місцях! Вони чекають на Вас! Не дайте їм сумувати наодинці", - зазначається в дописі.

Так, цілий "Ліс трембіт" прикрашає перевал Присліп,  мужня "Долоня бокораша" готова до спалахів фотокамер на Синевирському перевалі. 

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А Міжгір'я вже готове зустрічати закарпатців і гостей області символічною фотозоною "Міжгірський віл".

Як відомо, стара назва Міжгір'я - Волове. Тому віл зображено на гербі селища.

Також світлини з новими атракціями пропонують постити в соцмережах з хештегами #BokoRUSH #TremBITA #ViL.

Фото: "Давні традиції в новому форматі" 

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