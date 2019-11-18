На Закарпатті туристів чекають "Міжгірський віл", "Ліс трембіт" і "Долоня бокораша"
Про це повідомляють автори фотозон із проєкту "Давні традиції в новому форматі" на сторінці в Facebook.
"Проєкт у межах програми "Малі міста – великі враження" виконав свою поважну місію. Всі три фотозони на місцях! Вони чекають на Вас! Не дайте їм сумувати наодинці", - зазначається в дописі.
Так, цілий "Ліс трембіт" прикрашає перевал Присліп, мужня "Долоня бокораша" готова до спалахів фотокамер на Синевирському перевалі.
А Міжгір'я вже готове зустрічати закарпатців і гостей області символічною фотозоною "Міжгірський віл".
Як відомо, стара назва Міжгір'я - Волове. Тому віл зображено на гербі селища.
Також світлини з новими атракціями пропонують постити в соцмережах з хештегами #BokoRUSH #TremBITA #ViL.
Фото: "Давні традиції в новому форматі"