Хатинка на дереві й Карстовий міст: туристична Тячівщина отримала проморолик

У мережі оприлюднили промоційний ролик "Тячівщина туристична" з яскравими гірськими пейзажами й найцікавішими туристичними локаціями цього району Закарпаття.

Роботу презентувало Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської облдержадміністрації в Facebook.

"Ми вважаємо, що всі райони Закарпаття туристичні та в свому роді – унікальні і особливі. Приміром, Тячівщина є одним із найбільших районів в області, а запаси солі у Солотвинському родовищі складають біля 700 мільйонів тонн. А щоб полюбуватись красою району на власні очі, пропонуємо ось це відео", - йдеться в описі до ролика.

У 3-хвилинному відео, зокрема, зображено, хатинку на дереві в с. Чумальово, рекреаційну зону селища Солотвино, римокатолицький собор святого Іштвана (1333 рік), церкву св. Миколи Чудотворця, збудовану 1470 року, в с. Колодне, пам'ятник опришку Пинті, Карстовий міст, Вишовадські водоспади.

Промоційний ролик виготовлено в межах реалізації заходів програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки.