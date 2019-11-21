Поїзд Київ – Рахів зупинятиметься в Чернівцях
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"Укрзалізниця вдосконалює маршрути пасажирських поїздів. Починаючи з 8 грудня поїзд № 357/358 Київ – Рахів курсуватиме через Чернівці. Це вже третій поїзд, що з’єднає столицю України з Чернівцями", – йдеться у повідомленні.
Також завдяки новому маршруту поїзда № 357/358 Київ – Рахів жителі Черкас отримають пряме залізничне сполучення з гірськими курортами України.
Зазначається, що з Києва поїзд вирушатиме о 14:28 та прибуватиме до Рахова наступного дня о 09:22. У Чернівцях він робитиме зупинку о 04:20. Зворотно поїзд відправлятиметься об 11:18 та прибуватиме до столиці України наступного дня о 06:32. Зупинятиметься в Чернівцях о 17:15.
Як повідомлялося, наразі з Києва до Чернівці курсують поїзди № 7/8 та № 117/118.