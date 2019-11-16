Укрзалізниця готує додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята

Укрзалізниця на новорічні та різдвяні свята вже призначила 6 додаткових поїздів.

Про це повідомляється на офіційному сайті акціонерного товариства.

“Поїзди курсуватимуть на напрямках: Київ — Львів, Київ — Ковель, Покровськ — Харків, Львів — Одеса, Львів — Ужгород та Кривий Ріг — Ужгород. Сьогодні на ці поїзди вже можна придбати квитки на дати до 29 грудня, тобто за 45 днів до відправлення”, - ідеться в повідомленні.

Зокрема, поїзд № 181/182 Київ — Львів курсуватиме 22, 23, 26, 27 грудня. Зворотно — 21, 22, 25, 26 грудня,

Поїзд № 197/198 Київ — Ковель курсуватиме 28 грудня.

Поїзд № 205/206 Покровськ — Харків курсуватиме 22, 27, 28 та 29 грудня.

Поїзд № 167/168 Львів — Одеса курсуватиме 22, 27 грудня.

Поїзд № 201/202 Львів — Ужгород призначений на 29 грудня.

Окрім цього, поїзд № 76/75 Кривий Ріг — Київ — Ужгород курсуватиме 27, 28, 29 грудня. Зворотно з Ужгорода — 29 грудня.

Квитки на ці поїзди вже можна придбати онлайн та в залізничних касах.

Детальніше про розклад поїздів — на сайті Укрзалізниці.

Як повідомлялося, загалом до новорічних та різдвяних свят Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових поїздів далекого сполучення.