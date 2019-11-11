Укрзалізниця продає через інтернет 60% квитків

З початку 2019 року через інтернет продано понад 25 млн квитків. На кінець жовтня вже 60% квитків реалізовувалося через онлайн-сервіси.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«З моменту впровадження онлайн-продажу квитків у 2009 році через інтернет вже оформлено майже 117 млн квитків. Щороку ми спостерігаємо збільшення популярності цієї послуги. Так, ще рік тому через інтернет купувало 50% наших клієнтів, а у 2017-ому – 41%», — розповів Кравцов.

Квитки через інтернет можна придбати на всі поїзди внутрішнього сполучення, поїзди міжнародного сполучення в сполученні з Польщею, а також поїзд «Чотири столиці» Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига.