Укрзалізниця призначить 35 додаткових поїздів до новорічно-різдвяних свят

Укрзалізниця планує призначити 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов, інформує пресслужба компанії.

«Цілорічних поїздів та призначених додаткових вистачить, щоб перевезти майже півмільйона пасажирів, які подорожують залізницею під час зимових свят», - сказав він в ефірі телеканалу «1+1».

За словами Кравцова, в цілому Укрзалізниця планує за період вказаних свят збільшити обсяг пасажирських перевезень на кілька відсотків порівняно з минулим роком.

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Він також додав, що компанія продовжує працювати над питанням запуску нових міжнародних залізничних маршрутів.

«Одним з головних питань є запуск з наступного року сполучення з Берліном», — уточнив Кравцов.