Черкащиною можна буде проїхатися на антикварному паровозі

Черкаською областю у вівторок, 5 листопада, курсуватиме туристичний поїзд із раритетним паровозом. Атракцію приурочили до Дня залізничника.

Про це повідомляє Асоціація збереження історії залізниць України на сторінці в Facebook.

«Асоціація збереження історії залізниць України, за підтримки Шевченківської дирекції перевезень, філій "Одеська залізниця" та "Пасажирська компанія" АТ "УЗ", планує поїздки Черкащиною туристичним поїздом під тягою паровоза і запрошує всіх у подорож! Поїзд курсуватиме у вівторок, 5 листопада, за маршрутом Черкаси - ім. Шевченка - Черкаси. Буде два рейси впродовж дня, що ми практикуємо вперше», - йдеться в повідомленні.

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Тягнутиме туристичний поїзд, за традицією, Су 251-8 – останній «живий» пасажирський паровоз України. Щоб вмістити всіх охочих, передбачено 5 плацкартних вагонів.

Перший рейс стартує з Черкас о 08:05, назад виїжджатиме з вокзалу станції ім. Т. Шевченка о 10:17, прибуття в Черкаси – об 11:23. Другий рейс із Черкас розпочнеться о 12:29, повернення – о 16:01 (відправлення з станції ім. Т. Шевченка – о 14:56).

Проїзд, зазначають організатори, як і завжди, безкоштовний для всіх (квитки не потрібні).

Фото: mandry.ck.ua