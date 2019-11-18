Чернігівські археологи знайшли манок періоду Гетьманщини

Під час розкопок біля Іллінської церкви у селищі Короп Чернігівської області археологи виявили знахідку, яку датують кінцем ХVIII ст., – вилитий із бронзи манок для заманювання птахів під час полювання.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила керівник археологічної експедиції, доцент інституту історії, етнології та правознавства Національного університету "Чернігівський колегіум ім. Т.Г. Шевченка" Олена Черненко.

"Знахідка, про яку я розповідаю, рідкісна штука – манок, призначений для заманювання птахів під час полювання шляхом імітації їхнього крику. З’ясували після очистки реставратором", - написала Черненко в пості з посиланням на інформацію Коропської селищної ради про розкопки в населеному пункті.

В одному з коментарів Черненко зазначила, що манок відноситься до періоду Гетьманщини й належав, очевидно, комусь із козацької старшини. Читайте також: У місті-супутнику Львова показали унікальні археологічні знахідки

За словами археолога, розкопки біля пам’ятки національного значення – Іллінської церкви в Коропі – проводились у межах Мезинської археологічної експедиції. Головна мета цієї роботи – дослідження мало вивченого храму, встановлення дати початку його будівництва.

У розкопі біля церкви учасники експедиції знайшли також монети XVІІ століття, намистинку, кераміку. Манок у формі вершника на павичеві виявився найцікавішим артефактом і спочатку здався люлькою для куріння індивідуального виробництва.

Після дослідження й реставрації манок та інші знахідки доповнять колекцію Коропського історико-археологічного музею.

Фото: koropska-gromada.gov.ua