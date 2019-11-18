Музей Леонтовича в Тульчині діджиталізували

У Тульчині, що на Вінниччині, в межах осіннього фестивалю «Від Щедрика до Carol of the bells» відкрили оновлений Музей-квартиру Миколи Леонтовича.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної держадміністрації.

"Музей, який було відкрито в далекому 1977 році (оголошеному ЮНЕСКО роком Леонтовича до сторіччя від дня народження композитора), тепер не впізнати. Це сучасний музейний заклад, обладнаний системою інтерактивного спілкування з відвідувачами. Співробітники музейного комплексу з гордістю демонструють збережені раритети: книги з особистим факсиміле Миколи Леонтовича, його партитури, особисті речі родини. Стіни музею прикрашають картини авторства сестри композитора Вікторії. У день відкриття костюмоване дійство перенесло гостей у вітальню та кабінет митця початку ХХ століття", – йдеться в повідомленні.

На відкритті оновленого музею влаштували костюмоване дійство, хоровий марафон та вогняне шоу. Крім того, на відвідувачів чекали екскурсії Тульчином і традиційно щедрий ярмарок подільських смаколиків.

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Коментуючи подію, голова Вінницької ОДА Владислав Скальський наголосив, що такі проєкти мають отримувати державну підтримку, адже вони слугують становленню і розвитку національної ідентичності.

"Це неабияка майстерність – вміти знаходити у невеликих містах ті родзинки, які дозволять сформувати їх цілісний образ. Впевнений, що тульчинці будуть запрошувати сюди своїх друзів і знайомих і з гордістю показувати музей великого земляка. А ще сьогодні я вкотре переконався: Тульчин - це місто, яке співає", – зазначив Скальський.

Фото: news.vn.ua