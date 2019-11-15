Черкащина матиме власний туристичний бренд

На Черкащині стартував процес створення туристичного бренду, в межах якого відбудеться конкурс на найкращий слоган для регіону.

Долучитися до творчого змагання можуть усі охочі, повідомили в департаменті регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації.

"Бренд це – ідея, яка об’єднує мешканців області. Це імідж та впізнаваність регіону. Це історія, яку ми розповідаємо світу про себе. І як ми її розповімо – такими нас побачить і світ. Адже територіальні бренди – сучасна зброя для конкурентної боротьби між країнами, регіонами, містами за матеріальні, людські та інформаційні ресурси", – йдеться в повідомленні.

У департаменті підкреслили, що брендинг – це не короткочасний проєкт, а стратегія. Слоган і логотип слугують інструментами для ідентифікації або розпізнавання суті регіону. Території з сильними брендами здатні ефективно будувати власні конкурентні переваги, залучати інвестиції, туристів і таланти, експортувати свої продукти й змінювати стереотипи.

Наразі створена робоча група з брендингу регіону, до якої увійшли люди, що представляють різні сфери життя Черкащини. У департаменті регіонального розвитку Черкаської ОДА додали, що до робочої групи можна долучитися й зараз.

Вже відбулося перше засідання цієї групи, на якому вирішили оголосити конкурс на обрання найкращого слогану для майбутнього бренду Черкаської області. Конкурс розпочнеться 20 листопада і триватиме до 6 грудня 2019 року (включно).

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Варіант слогану має бути коротким (не більш ніж 4 слова) й легко запам’ятовуватися. У ньому потрібно охарактеризувати регіон, передати харизму Черкащини, розкрити її невідомі, цікаві, оригінальні сторони. Слоган має бути націленим на гостей області, які в ній ще ніколи не були і нічого про неї не чули, й починатися зі слів "Черкащина це...".

У конкурсній заявці необхідно написати обґрунтування – не більш ніж 100 слів.

Переможець отримає подарунок – туристичне спорядження (туристичний намет, рюкзак, килимок і спальний мішок).

Деталі та умови участі в конкурсі обіцяють опублікувати 20 листопада на Facebook-сторінці "Черкащина туристична".