У Львові відкрили для відвідувачів Чорну кам'яницю

У Львові завершили ремонт однієї із найбільш цінних історико-архітектурних пам`яток - Чорну кам’яницю, збудовану в XVI столітті на площі Ринок, наразі там розміщується частина експозицій історичного музею.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

“У Львові відновили та урочисто відкрили Чорну кам`яницю. Цей грантовий проєкт за фінансової підтримки Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини розпочали ще у 2016 році", - зазначено у повідомленні.

На ремонт кам`яниці Історичний музей отримав 270 тисяч доларів гранту. За ці гроші відреставрували фасад, провели археологічні розкопки і знайшли фундамент готичного Львова, зробили гідроізоляцію і новий дах, укріпили фундамент, у внутрішньому дворику облаштували лапідарій.

У Львові завершили реставрацію Чорної кам’яниці / Фото: loda.gov.ua

Ремонт приміщень всередині кам’яниці був здійснений виключно за рахунок коштів самого музею.

“Вдалося створити прецедент, як зберігати культурні пам’ятки для майбутніх поколінь. Будь-яку мрію можна здійснити, якщо працювати разом. Радий що ми можемо бути частиною цього успіху», - зазначив директор Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини Мартін Першлер.

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Чорна кам’яниця збудована у 1577 році за проєктом архітектора Петра Красовського. У кінці 16 століття у цій кам’яниці представник львівського патриціанського роду Ян Лоренцович відкрив одну з перших у місті аптек. Тоді будинок мав назву Лоренцовичівський. «Чорною» почали називати кам’яницю у 19 столітті. Причина досить прозаїчна: століттями на стіни будинку наносились свинцеві білила, які використовували у якості ґрунту для поліхромії (багатоколірність). З часом вони під дією повітря і світла окислювались, і згодом кам’яниця стала чорною.