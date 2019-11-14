Українські авіакомпанії в жовтні виконали вчасно 82% рейсів

Вітчизняні авіакомпанії в жовтні виконали вчасно 82% рейсів з українських аеропортів, іноземні — 80%.

Про це свідчить рейтинг пунктуальності, який оприлюднено на сайті Міністерства інфраструктури України.

"82% рейсів українських та 80% іноземних авіакомпаній виконано вчасно", - йдеться в рейтингу.

Серед українських авіаперевізників найпунктуальнішими були авіакомпанії "Роза вітрів" (вчасно виконано 87,4% рейсів), "Мотор-Січ" (84,8%), "Міжнародні авіалінії України" (84,7%).

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Серед іноземних чотири авіакомпанії виконали 100% рейсів вчасно: Swiss international Airlines, Scandinavian Airlines, Bulgaria Air, British Airways.

Згідно з даними Мінінфраструктури, в жовтні вітчизняні авіакомпанії з аеропортів України здійснили 4 738 рейсів, іноземні — 3 204.