Туристи відтепер можуть відвідати Оман тільки з е-візою

Від 1 листопада 2019 року туристи усіх національностей, які відвідують Оман, мають заздалегідь купувати електронну туристичну візу.

Згідно з новим розпорядженням уряду, прикордонні пункти пропуску більше не приймають заявки на оформлення віз, повідомляє The National.

Заявники мають зайти на вебпортал уряду, завантажити копію паспорта і фотографії, а також сплатити візовий збір. Зазначається, що тим, хто не звернеться за візою заздалегідь, на прикордонному пункті контролю буде відмовлено у в’їзді.

Заявку можна подати на спонсорську (наприклад, для водіїв, нянь та інших працівників, які подорожують з сім'єю роботодавця) і неспонсорську туристичну візу, туристичну візу для резидентів країн РСАДПЗ або експрес-дозвіл на відвідування країни. Процес оформлення займає до чотирьох днів.

Паспорт має бути дійсний щонайменше упродовж шести місяців з дати в'їзду. Залежно від національності, вартість оформлення візи становить від 50 до 500 дирхамів (13-130 доларів).

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Резиденти країн РСАДПЗ можуть подорожувати в Оман за туристичною візою GCC Resident Tourist Visa: водночас професія головного мандрівника має відповідати вимогам влади Оману й входити до переліку схвалених. Його супутник може подорожувати за візою Visa Type 29B.

Нерезиденти країн РСАДПЗ мають подати заявку на безкоштовну спільну візу Дубая і Омана в посольстві Оману або в офісі туристичних агентств. Після отримання дозволу туристи можуть подорожувати в Оман авіа- або наземним транспортом через прикордонний пункт Хатта, водночас віза має бути дійсна хоча б упродовж 21 дня.

РСАДПЗ – Рада співробітництва арабських держав Перської затоки. Сюди входять такі країни: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія.