Україна підписала безвіз із Монголією

У посольстві України у Варшаві у п’ятницю урочисто підписано угоду між урядами України та Монголії про взаємне скасування віз.

Угоду від уряду України підписав посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Монголії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Ми підписали угоду, яка дозволяє громадянам України подорожувати без віз до Монголії. Ця угода передбачає, що громадяни України можуть в’їжджати до Монголії без віз на 90 днів упродовж 180 днів”, - повідомив агентству Дещиця.

У Варшаві підписано угоду про безвіз між Україною та Монголією / Фото: Юрій Банахевич,Укрінформ

За його словами, Монголія є черговою країною, яка відкрита для українських громадян для безвізових поїздок.

“Ми вже маємо 88 таких країн, а зі спрощеним в’їздом в інші країни – це вже понад 140 країн”, - уточнив дипломат.

Дещиця також підкреслив, що підписана угода важлива ще й тому, що до сьогоднішнього дня між Україною і Монголією діяла угода 1979 року, яка буда підписана свого часу між СРСР і Монгольською Народною Республікою, а потім була підтверджена українським урядом.

“Але з того часу ситуація абсолютно змінилася, змінилися також документи, тобто вона фактично застаріла. Тому ми привели у відповідність до цієї угоди перелік документів, які потрібні для подорожей громадян України і Монголії”,- констатував Дещиця.

У свою чергу посол Монголії зауважив в коментарі агентству, що це “особливий день для Монголії й України”.

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За його словами, щороку близько тисячі громадян України відвідують Монголію з туристичною метою і з метою бізнес-поїздок. Він повідомив, що українські туристи зможуть побачити у Монголії натуральну природу, кочівників, пустелю Гобі, рівнини та Алтайські гори.

Дипломат зазначив, що Монголія зацікавлена у співпраці з Україною у сфері сільського господарства і важкого машинобудування.

Батаа також поінформував, що в Україні зараз проживає 160 громадян Монголії, з яких 110 – це студенти, магістранти, докторанти.