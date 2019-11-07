Україна підпише з Монголією угоду про безвіз

У посольстві України у Варшаві у п’ятницю, 8 листопада, відбудеться урочисте підписання угоди між урядами України та Монголії про взаємне скасування віз.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили у посольстві України в Польщі.

“Громадяни України отримають право в’їжджати і перебувати в Монголії, а також проїжджати транзитом через цю країну без віз строком на 90 днів упродовж 180-ти днів”, - поінформували в посольстві.

У дипмісії додали, що "укладення цієї угоди дасть можливість спростити взаємні поїздки громадян України і Монголії та увідповіднити до чинного законодавства обох країн у міграційній сфері".

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Для набуття чинності угоди сторони повинні будуть здійснити необхідні внутрішньодержавні процедури.

Від уряду України угоду підпише посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Могнолії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа.