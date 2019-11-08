Вінниччина кличе на фестиваль цекинівських голубців

У селі Цекинівка Ямпільського району Вінниччини в суботу, 9 листопада, відбудеться третій фестиваль вина й голубців.

Про це повідомляє "20 хвилин".

"Третій рік поспіль у селі Цекинівка, що на березі Дністра у Ямпільському районі, відбудеться фестиваль вина і голубців. Розпочнеться дійство о 10-й ранку у суботу, 9 листопада. Жодна подія в Цекинівці не обходиться без голубців. Їх готують у кожній хаті. Існує десятки рецептів "крутити" голубці. І вино тут вміють робити за своїми рецептами", – йдеться в повідомленні.

Як розповіла директорка місцевого Будинку культури Оксана Работа, на фестивалі можна буде спробувати на смак страви місцевих господарів та скуштувати місцевого вина.

"На пробу готуємо десять 10-літрових відер голубців. Кожен охочий зможе посмакувати", – сказала Работа.

За її словами, приготують страви кухарі закладів освіти – школи та дитячого садка. Гості зможуть спробувати ці смаколики безкоштовно. А ось місцеві господині пропонуватимуть свої голубці на продаж. Так само, як і вино.

На фестиваль приїдуть артисти з Києва і майстри з Прикарпаття – івано-франківські умільці привезуть свої вироби з шерсті, а також з дерева.

Після свята у Будинку культури запланована концертна програма. Участь у заході також візьмуть три колективи з Молдови.