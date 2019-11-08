У Львові стартує музичний фестиваль “Відкриваємо Падеревського”

У Львові 8 листопада розпочнеться Міжнародний фестиваль, присвячений постаті польського піаніста, композитора, політичного та суспільного діяча Ігнація Яна Падеревського (1860−1941).

Про це повідомила прес-служба міської ради.

“Львів не випадково став місцем проведення фестивалю “Відкриваємо Падеревського”. Саме у цьому місті він як піаніст дав свої перші концерти у 1887 та 1889 роках, а вже після тріумфальних гастролей світом, у червні 1902 року, його виступ на сцені Скарбківського театру зібрав аншлаг. Через 8 років, у 1910-му, з нагоди 100-річчя з дня народження Ф. Шопена, І.Я. Падеревського зустрічали у Львові як справжнього наступника видатного польського романтика. Саме в цьому місті відбулися прем’єри його композицій, серед яких знаменита симфонія «Polonia», а також опера «Манру», як і через сто років, починаючи із 2018-го, «помандрувала» світом зі Львова”, - зазначено у повідомленні.

Цього року під час фестивалю також відзначатиметься 200-річний ювілей польського композитора ХІХ століття Станіслава Монюшка (2019 рік ЮНЕСКО оголосила роком С. Монюшка).

8 листопада у Львівській національній філармонії прозвучить святковий концерт «Gala Монюшко — Монюшко Невідомий». 9 листопада, подія «Львів для Монюшка і Міцкевича» (Палац Потоцьких) об’єднає цих двох польських митців: у виконанні Мацєя Командери (тенор) та Йоанни Стечек (фортепіанно) прозвучать пісні С. Монюшка на слова А. Міцкевича.

10 листопада у Палаці Потоцьких відбудеться презентація опери «Соляріс» молодої львівської композиторки Любави Сидоренко.

Завершиться фестиваль «Відкриваємо Падеревського» 11 листопада урочистими заходами з нагоди національного свята Незалежності Польщі. У Львівській національній філармонії на гостей очікує концерт «Незалежна». За участі польського-українського складу виконавців прозвучать композиції І. Я. Падеревського, М. Блажевіча та К. Дембського.

Також, уже традиційно, відбудеться вручення відзнаки PADEREWSKI. Бронзові статуетки отримають особи або організації, що винятково проявили себе у діяльності на користь українсько-польського поєднання, промоції і популяризації творчості І. Я. Падеревського та промоції польської культури загалом.

Організатором цієї щорічної події є польсько-українська фундація імені І. Я. Падеревського. Основною ідеєю Міжнародного фестивалю «Відкриваємо Падеревського» у Львові є популяризація польської культури.