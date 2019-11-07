У Луцьку викрали одного з нових кликунів

У Луцьку невідомі викрали мініатюрну скульптуру кликуна Зірка, встановлену нещодавно на Театральному майдані міста.

Про це повідомили в Управлінні туризму та промоції міста Луцької міськради на сторінці в Facebook.

«1 листопада у Луцьку на Театральному майдані біля Сонячного годинника встановили чергову скульптуру Луцького кликуна. Планували виготовити і встановити ще низку скульптур та розробити туристичний маршрут містом. Сьогодні вранці виявили, що скульптуру по-варварськи вирвали разом з кріпленням», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мініскульптуру викрали в ніч з 6 на 7 листопада.

У міськраді звернулися до лучан із проханням зателефонувати 102 або повідомити в управління туризму та промоції міста Луцької міської ради, якщо комусь відома будь-яка інформація щодо крадіжки.

Як повідомляв Укрінформ, у центрі Луцька встановили дві нові мініатюрні скульптури кликунів, які отримали імена Музи'ка та Зірко. Авторка фігур – львівська скульпторка Ніка Музичка. Скульптури встановлюються в межах започаткованого ще 2015 року проєкту «Луцький кликун». Раніше в Луцьку встановили ще три нові фігурки кликунів.

Кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та «кликали» – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал «кликання» обумовив появу місцевої назви – кликун.

Фото: Управління туризму та промоції міста Луцької міськради