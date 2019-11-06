На території Національного природного парку “Синевир”, що на Закарпатті, відвідувачі регулярно завдають шкоди відомій дерев'яній скульптурі "Синь і Вир".

Про це повідомляє “Турінформ Закарпаття”.

“На території НПП “Синевир” відвідувачі регулярно завдають шкоди пам’ятнику Сині та Виру скульптора Івана Бровді, що входить до переліку топ-10 найвідоміших скульптур українських Карпат. Туристи, які не розуміють цінності пам'ятника та прагнуть залишити за собою слід на озері Синевир, заштовхують монети у тріщини дерев’яної скульптури, від цього псується зовнішній вигляд та структура скульптури,” - йдеться в повідомленні.

На Синевирі туристи знищують унікальну скульптуру Івана Бровді / Фото Максима Адаменка

Туристичний інформаційний центр закликає спільноту екскурсоводів, що проводять екскурсії на території нацпарку, просити туристів утриматися від такої діяльності, адже це несе шкоду пам'ятці та є, по суті, вандалізмом.

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Як повідомляв Укрінформ, скульптуру “Синь і Вир”, яка встановлена на березі озера Синевир, зробив відомий закарпатський скульптор Іван Бровді. Вона вважається найбільшою дерев'яною скульптурою в Європі: 13 м заввишки та 30 тон завважки. Зроблена із африканського "негний-дерева" махагону. Скульптура присвячена легенді про кохання Сині та Вира, за якою озеро виникло зі сліз Сині, яка оплакувала загибель Вира.