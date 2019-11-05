Туристи в листопаді зможуть безкоштовно пожити в 64 країнах

З 18 до 24 листопада в межах акції Barter Week туристи отримають можливість зупинитися в понад 600 помешканнях типу B&B у 64 країнах абсолютно безкоштовно.

В обмін на проживання мандрівники мають надати стороні, що приймає, будь-яку послугу, як-от прибирання або ремонт. Також можна буде продемонструвати свої корисні навички, творчі здібності або ж запропонувати якусь річ, повідомляється на офіційному сайті акції.

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З України участь в Barter Week візьмуть два хостели — Dream Hostel у Львові та Hostel Friday в Одесі. Львів’яни пропонують безкоштовне проживання за створення відеоролика про хостел. Така ж пропозиція й в одеситів, які ще просять прикрасити стіни креативними малюнками.

Фото: lanierbb.com