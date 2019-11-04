У США відкрили готель-гітару
Незвичайна будівля з'явилася на землі корінного індіанського племені семинолів, повідомляє HuffPost.
Творці роблять ставку на те, що шанувальники музики і не тільки стікатимуться до Seminole Hard Rock Guitar Hotel, перетворивши його на популярну туристичну дестинацию Південної Флориди.
Висота готелю - 137 метрів. До послуг гостей тут понад 600 номерів, надводні бунгало, басейни, казино, ресторани, клуби, спа-салон, концертна зала.
У нічний час промені прожекторів створюватимуть на фасаді готелю імітацію струн. Витрати на проект становили 1,5 млрд доларів.
A $1.5 billion guitar-shaped Hard Rock property in Hollywood, Florida, opened to much fanfare last week. It's part of a larger project, one estimated at $2.2 billion, expanding the two Florida Hard Rock Hotels & Casinos. https://t.co/gD22Lomprq pic.twitter.com/aJZqcyB1vH— CNN (@CNN) 29 жовтня 2019 р.