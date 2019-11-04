У США відкрили готель-гітару

Готель у формі гігантської гітари відкрився в місті Голлівуд американського штату Флорида.

Незвичайна будівля з'явилася на землі корінного індіанського племені семинолів, повідомляє HuffPost.

Творці роблять ставку на те, що шанувальники музики і не тільки стікатимуться до Seminole Hard Rock Guitar Hotel, перетворивши його на популярну туристичну дестинацию Південної Флориди.

Висота готелю - 137 метрів. До послуг гостей тут понад 600 номерів, надводні бунгало, басейни, казино, ресторани, клуби, спа-салон, концертна зала.

У нічний час промені прожекторів створюватимуть на фасаді готелю імітацію струн. Витрати на проект становили 1,5 млрд доларів.