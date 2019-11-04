У Карпатах рятувальники майже 4 години шукали заблукалих туристів

На Івано-Франківщині п’ятеро туристів з Чернівців втратили орієнтування, піднімаючись на Говерлу через вершину Заросляк. Рятувальники знайшли їх за 4 години.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«03.11.2019 р. о 21.10 надійшло повідомлення від групи туристів (5 чол. з м. Чернівці) про те, що вони, піднімаючись на г. Заросляк в смт Ворохта Яремчанської міськради, втратили орієнтування. О 21.47 до місця події для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено рятувальників ПРВ Ворохта (5 чол. 1 од. тех.)», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заблукалих туристів знайдено на туристичному маршруті 4 листопада о 01.25. Їх провели до турбази «Заросляк». Медична допомога туристам не знадобилася.