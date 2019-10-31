У Вінниці презентували туристичний проморолик міста

У мережі опублікували нове промовідео, присвячене Вінниці як унікальній туристичній дестинації й місту ідей.

Про це повідомив департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради на сторінці в Facebook.

«Знаєш, чому Вінниця – це про #WinWin? Бо вона повна ідей для подорожі, де кожен знайде щось своє! Така різна, але однаково цікава всім», – йдеться в описі до відео, що розпочинається словами «Вінниця – це про WinWin».

У ролику-історії двох молодих людей тривалістю близько 2 хвилин глядачі, cеред іншого, мають змогу побачити мамонта в Краєзнавчому музеї, підземелля костелу, музей ретротехніки, Центральний парк, скелі Сабарова та місцевий смаколик – «вінницький крендель».

Графіка на відео виконана у стилі нової міської айдентики «Вінниця – місто ідей»: тут застосовані фірмові шрифти, кольори та нове лого міста.

За словами директора департаменту маркетингу міста та туризму Олександра Вешелені, поява такого ролика – квантовий стрибок на ринку, адже поки що не так багато регіонів і міст мають повноцінні туристичні промовідео, розроблені відповідно до концепцій брендування.

«“Місто ідей” – це універсальне повідомлення, яке для туриста передусім означає широту вибору та комфорт отримання туристичних послуг. А ще Вінниця — це про Win-Win, тобто про можливість знайти щось своє для кожного. Навіть якщо у вашій компанії всі мають різні інтереси, то під час подорожі Вінниця задовольнить усіх: на вас чекають оригінальні музеї, цікаві гастроточки, активний відпочинок, унікальна природа й ландшафти, а крім того – неймовірна історія, масштабні події та можливість пізнати інші принади Подільського краю. Вінниця зараз потребує емоційного підсилення на рівні асоціацій, і наше відео – це передусім інструмент занурення в атмосферу міста очима мандрівників», – зауважив Вешелені.

Робота над промороликом тривала близько трьох місяців: від задуму до фінальних титрів. Головних героїв зіграли вінницькі актори Владислав Продан і Марія Іщук.