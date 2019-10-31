Вінницькі самоврядці обговорили, як використовувати туристичні ресурси області на Координаційній раді

Про туристичні маршрути, «родзинки» Вінниччини та туристів, які приїжджають до області, у середу спілкувалися на виїзному засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради. Засідання відбулося у виставковій залі Вінницького обласного краєзнавчого музею серед експонатів 71 виставки образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Директорка обласного центру народної творчості Тетяна Цвігун презентувала учасникам виставку, де представлені самобутні тканні, вишивані, керамічні експонати, зразки народного малярства, зібрані на території Вінниччини.

– Україна 2008 року приєдналась до Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, – розповіла Тетяна Цвігун. – Види народного мистецтва, які зберігаємо ми – ткацтво, народне малярство, писанкарство, витинанка, різьба по дереву, різні види вишивки, тощо.

Питання розвитку регіону в галузі туризму й життєдіяльності територіальних громад області окреслив голова обласної Ради Анатолій Олійник.

– Щороку у світі подорожують близько півтора мільярда людей. Якщо ці цифри орієнтувати на Вінницьку область, то побачимо, це – величезний ринок, – сказав Анатолій Олійник. – Вінниччина має гарне географічне розташування, багату історію. Згідно зі свіжими цифрами соціологічного аналізу, найбільше місто Вінницю відвідують люди у віці від 20 до 40 років. І в середньому за добу кожен із них залишає у місті близько 1000 гривень. Є над чим замислитись, зокрема, необхідно комплексно підійти до цього питання, аби люди приїжджали не лише в місто на один день, а й подорожували областю, залишаючись на кілька днів.

За оперативною інформацією, яку надає Департамент фінансів облдержадміністрації, 2018 року на фінансування Програми розвитку туризму у Вінницькій області було передбачено в обласному бюджеті 300 тис. грн, а профінансовано – 274 600 тис. грн. За даними Департаменту фінансів ОДА, на 2019 рік заплановано 600 тис. грн, з яких 490 тис. грн на 9 місяців. 2017 року програма не фінансувалася.

Директорка Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька розповіла учасникам Координаційної ради про музейний туризм на Вінниччині.

– Реалізацію державної політики в музейній галузі області забезпечують 31 державний музей, історико-культурний заповідник «Буша», 75 самодіяльних музеїв системи Міністерства культури України, 34 з яких мають звання «народний», – зазначила Катерина Висоцька. – 2018 року присвоєно звання «народний» музею АТО у м. Гайсині, музею історії села Гопчиця Погребищенського, музею Володимира і Олександра Куцих у селі Шарапанівка Крижопільського, музею народних ремесел і промислів с. Гальжбіївка Ямпільського районів.

Також Катерина Висоцька запросила усіх відвідати завтра, 31 жовтня, «Ніч музею» у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї, де для відвідувачів приготували незвичайні екскурсії.

Заступниця директора Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації Вега Кулявець розповіла про місію Департаменту – розвивати туризм області.

– Забезпечення безперервного та сталого розвитку туристичної галузі є одним із пріоритетних напрямів нашої роботи, – сказала Вега Кулявець. – На Вінниччині розвивається кілька видів туризму. Однак, точкою тяжіння для більшості туристів, безумовно, є місто Вінниця. Приємно також, що третій рік поспіль в області організовується оперний фестиваль під відкритим небом у Тульчині. Успіх у тому, що невеличке містечко, яке знаходиться далеко від обласного центру, приймає тисячі «культурних» туристів у дні фестивалю і набуває розголосу у світі. Із проблем, що ми помічаємо, громади не завжди хочуть спільно об’єднуватися для розробки туристичних зон навколо відомих об’єктів.

Голова постійної комісії обласної Ради з питань свободи слова, інформаційного простору та реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації Тетяна Редько, переконана, що сам туризм себе не створить. Вона запропонувала звернути фахівців із туризму більше уваги на відому постать – першого митрополита Української автокефальної православної церкви (1921–1927рр.) Василя Липківського, котрий народився у Липовецькому районі, та на єдину з астроблем України – Іллінецький кратер.

Варто зазначити, в області на державному обліку перебуває 4307 пам’яток культурної спадщини: 1739 – археології, 1893 – історії, 526 – містобудування та архітектури, 101 – монументального мистецтва, 47 – садово-паркового мистецтва, одна – ландшафтна.

Про роботу постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини розповіла заступниця голови Жанна Дмитренко:

– На 27 засіданнях профільної комісії ми розглянули близько 300 питань з туризму. У своїй роботі співпрацюємо із понад 1000 умільців народної творчості Вінницької області.

Голова Вінницької районної ради Сергій Сітарський розповів учасникам Координаційної ради про туристичні маршрути Вінницького району. А голова Могилів-Подільської районної ради Володимир Сірант на власному прикладі продемонстрував маршрути, так званого, «енергетичного» туризму, мандруючи узбережжям Криму, Карпатськими схилами та Вінниччиною.

За оперативною інформацією районних державних адміністрацій, на сьогодні в області послуги сільського зеленого туризму надають близько 30 сільських садиб, які пропонують комфортне проживання, сімейний відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно чисті харчові продукти, цікаве дозвілля.

Новації культурно-історичного туризму презентувала в.о. начальника управління культури і мистецтв облдержадміністрації Валентина. Наукова співробітниця Державного історико-культурного заповідника «Буша» Ірина Захарчук розповіла про мистецький проєкт «Шляхами тканої Буші», який став одним із переможців конкурсу культурно-мистецьких проєктів «Малі міста – великі враження», започаткованого Міністерством культури України.

Про ще один із найпопулярніших серед дітей та молоді видів туризму, спортивний, розповіла Лідія Юхнович, директорка Вінницького обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій.

– Нам не вистачає збалансованої роботи цілої системи у галузі туризму, – підсумовуючи, сказав голова обласної Ради Анатолій Олійник. – Для того, щоб система працювала на розвиток Вінниччини, потрібні ідеї, кошти і бажання змінювати. Покращувати транспортну доступність до туристичних об’єктів Вінницької області, вирішувати ключові екологічні проблем, які стримують розвиток туризму, підтримувати малий та середній бізнес, представники якого прагнуть створювати туристичні цікавинки, осучаснювати музеї Вінниччини та відновлювати історичні пам’ятки.

Наприкінці засідання члени виїзного засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної Ради прийняли рішення з обговорюваного питання порядку денного разом із запропонованими змінами. Надалі прийняте рішення направиться для вивчення Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального економічного розвитку Вінницької облдержадміністрації.

Джерело: https://vinrada.gov.ua/yak-vikoristovuvati-turistichni-resursi-vinnichchini-obgovorjuvali-na-koordinacijnij-radi.htm