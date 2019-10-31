Оприлюднено топ-5 міст із найкращими оглядовими турами на автобусі

Аналітики сайту з пошуку квитків TicketLens склали рейтинг найкращих оглядових екскурсій Hop-On Hop-off, вивчивши 77 напрямків по всьому світу.

Як повідомляє «Радіо Максимум» із посиланням на traveldailymedia.com, фахівці звертали увагу на такі фактори, як вартість квитка, кількість визначних пам'яток, маршрутів, екскурсій, доступних мов для аудіогідів, тривалість мандрівок.

Згідно з результатом дослідження, найкращим містом для екскурсійних турів на автобусах Hop-On Hop-off стало Порту в Португалії. Вартість квитка тут становить 17 євро. За цю ціну турист зможе побачити 35 пам'яток. Автобус долає весь маршрут за 103 хвилини. Екскурсійні тури проводяться за допомогою аудіогіда 12 мовами.

До числа інших найкращих також увійшла мальтійська столиця Валлетта. Тут за користування популярною послугою туристам доведеться заплатити майже 20 євро. Не виходячи з автобуса, можна об'їхати основні визначні пам'ятки міста в середньому за 3 години.

Наступний у списку – Куала-Лумпур. Квиток у Малайзії коштує 11 євро, а маршрут проходить повз майже 40 визначних місць у регіоні.

До топ-5 міст за версією TicketLens також увійшли Кейптаун, ПАР (квиток коштує 13 євро) і Лондон, Велика Британія (35 євро).

Натомість найдорожчий екскурсійний автобус курсує в Дубаї, ОАЕ. Туристи платять за квиток майже 70 євро. Найменше пам'яток мандрівники бачать під час екскурсій в Орхусі, другому за величиною місті Данії. Тут маршрут пролягає лише повз 8 пам'яток.

Зазначається, що автобуси Hop-On Hop-off допомагають мандрівникам побачити якомога більше цікавих місць за мінімальний час. Двоповерхові автобуси курсують туристичними маршрутами популярних міст світу і дають змогу виходити на будь-якій зупинці, а потім повертатися назад. Квитки зазвичай діють упродовж доби.

Фото: traveldailymedia.com