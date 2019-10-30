Ентузіасти розробили Ужгороду власні туристичні стікери у Viber

Ужгородські ентузіасти розробили 42 Viber-стікери для обласного центру Закарпаття.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив автор ідеї Василь Головей.

“Ідея як така виникла у нас три тижні тому — саме тоді у Viber відмінили плату за оригінальні стікери, бо раніше це коштувало близько $20 тисяч... Оскільки ми з командою є патріотами міста та області, то розробили ідеї стікерів, знайшли дизайнерів і втілили цей проєкт,” - розповів Головей.

За його словами, стікери безкоштовні для завантаження, у відкритому доступі вони є ще лише три дні, проте тисячі користувачів уже завантажили їх собі на смартфони.

“Цей проєкт розроблений передовсім для туристів. Зокрема, є стікери “Я їду в Ужгород”, “Я на Петефі”, “Візьми парасольку”(зі знаменитої туристичної локації з вулицею парасольок в Пасажі), або ж “хОчу солоденьке”, де замість літери “О” знаменитий торт "Ужгород" Валентина Штефаньо, або ж відомі ужгородські фрази на кшталт “Пой на кавіль” чи “Пой на набку”, - уточнив Головей.

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Він додав, що разом з колегами має на меті створити подібні стікери також для закарпатців — із місцевими колоритними ідіомами на кшталт “мачка би тя копнула” чи “йсе Мукачеве, дєтка” або ж “Я стою на кордоні”. Наразі на цей проєкт ужгородці збирають кошти на платформі Patreon.