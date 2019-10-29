В Австралії акула тяжко поранила двох туристів

В австралійському штаті Квінсленд акула серйозно травмувала двох туристів із Великої Британії.

Про це повідомляє BBC.

«Двоє британських туристів віком 22 та 28 років зазнали серйозних поранень унаслідок нападу акули на островах Вітсандей в австралійському штаті Квінсленд. Інцидент мав місце у вівторок», - йдеться в повідомленні.

Так, старшій жертві акула відірвала ступню, а молодшій – дуже поранила ноги.

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Постраждалих британців евакуювали на берег туристичним човном. Їм негайно надали першу медичну допомогу, а потім госпіталізували.

Як відомо, в районі островів Вітсандей – популярного курорту поблизу Великого Бар’єрного рифу – впродовж останнього часу сталося ще декілька нападів акул на людей. Зокрема, криваві інциденти мали місце торік у вересні та листопаді.

Фото: adelaidenow.com.au