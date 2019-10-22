На осінні канікули Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Київ – Львів

Укрзалізниця призначила на період осінніх шкільних канікул додатковий поїзд сполученням Київ – Львів.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"На період осінніх шкільних канікул Укрзалізниця призначила додатковий поїзд № 202/201 Львів – Київ. Із столиці він відправлятиметься 18 жовтня та 3 листопада, зі Львова – 24 та 31 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Укрзалізниця збільшила кількість рейсів раніше призначених додаткових поїздів. Зокрема, поїзд № 205 Покровськ — Харків і № 268/267 Ковель — Київ курсуватимуть до 8 листопада, № 242/241 Одеса — Дніпро — до 7 листопада.

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З розкладом поїздів можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці, проїзні документи придбати онлайн або в залізничних касах.

Як повідомлялося, раніше Укрзалізниця призначила 12 додаткових поїздів на період осінніх канікул.