На осінні канікули призначили 12 додаткових поїздів

Укрзалізниця призначила 12 додаткових поїздів на період цьогорічних шкільних осінніх канікул.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниці”.

“Ще більше можливостей для подорожей Україною надає Укрзалізниця школярам. Зокрема, на час шкільних канікул станом на 17 жовтня 2019 року вже призначено 12 додаткових поїздів. Проїзні документи можна придбати онлайн або в залізничних касах”, - йдеться у повідомленні.

Так, поїзд №162/161 Миколаїв — Київ курсуватиме до столиці 24 жовтня та 2 листопада, а до Миколаєва — 25 жовтня та 3 листопада. Поїзди №168 Львів — Одеса та №192/191 Львів — Київ здійснять рейси в обох напрямках 26 жовтня та 3 листопада.

Поїзд №204/203 Львів — Дніпро курсуватиме до Дніпра 16, 18, 20, 22, 24 жовтня, до Львова — 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня. Поїзд №205 Покровськ — Харків здійснить рейси в обох напрямках 20, 26 жовтня, 1 та 3 листопада.

Поїзд №215 Дніпро — Умань вирушить 18 жовтня, повернеться — 19 жовтня, а поїзд №237 Дніпро — Київ вирушить в обох напрямках 25 жовтня та 3 листопада.

Поїзд №217/218 Київ — Рахів 25 жовтня та 1 листопада курсуватиме до Рахова, а у зворотному напрямку — 27 жовтня та 2 листопада.

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Поїзд №242/241 Одеса — Дніпро з 17 жовтня по 3 листопада курсуватиме через день у напрямку Дніпра (крім 1 листопада), з 16 жовтня по 1 листопада — через день до Одеси. Поїзд №252/251 Одеса — Дніпро, Харків курсуватиме 25 жовтня, 1 та 3 листопада, зворотно — 26 жовтня, 2 листопада.

Поїзд №268/267 Ковель — Київ 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 жовтня, 3 листопада вирушить до столиці, у зворотному напрямку — 18, 21, 23, 25, 28, 30 жовтня та 1 листопада.

Поїзд №275/276 Дніпро — Львів 16, 18, 20, 22 та 24 жовтня вирушить до Львова, 17, 19, 21, 23 та 25 жовтня — до Дніпра.