На Івано-Франківщині в горах заблукали троє туристів

Рятувальники Івано-Франківської області надали допомогу трьом туристам, які заблукали в горах.

Про це повідомляє Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

"21 жовтня о 19:34 на пункт зв’язку Державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Яремче надійшло повідомлення про те, що на горі Маковиця, на території Яремчанської міськради, втратили орієнтування 2 туристи 1992 р.н. з міста Ніжин Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Для проведення пошукових робіт було залучено рятувальників Яремчанського пошуково-рятувального відділення спеціальної пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області (8 осіб та 1 одиниця техніки).

О 21:40 заблукалих туристів знайшли та доставили до тимчасового місця проживання. Стан їхнього здоров'я задовільний.

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Крім того, о 20:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ще одного туриста 1964 р.н., жителя міста Львів, який відстав від туристичної групи та заблукав в районі гори Сивуля, на території Рожнятівського району.

Для пошуків були задіяні 4 рятувальники та 1 одиниця техніки Осмолодського пошуково-рятувального відділення.

О 23:20 заблукалого туриста знайшли та доставили до села Осмолода. Його стан задовільний.