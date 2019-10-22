На Прикарпатті гасять три лісові пожежі

У трьох районах Івано-Франківської області рятувальники ліквідовують пожежі на площі понад 8 гектарів у лісових господарствах.

Про це у вівторок, 22 жовтня, повідомляє Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

“21 жовтня о 09:39 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу сухої трави, чагарників, повалених дерев та листяної підстилки на площі 5 га на території лісового масиву, який належить Богородчанському спецагролісгоспу в селі Кривець Богородчанського району. О 12:36 пожежу локалізовано, гасіння триває. Причина виникнення пожежі встановлюється”, - йдеться у повідомленні.

Того ж дня о 09:50 в селі Лючки Косівського району виникла пожежа сухої трави, чагарників та листяної підстилки на площі 1.5 га на території лісового масиву, який належить Косівському районному підприємству “Райагроліс”. Причина виникнення пожежі встановлюється.

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Крім того, о 16:35 в селі Пасічна Надвірнянського району виникло загоряння сухої трави, листяної підстилки, чагарників на площі 2 га в лісовому масиві, що належить Пасічнянському лісництву Надвірнянського держлісгоспу. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Загалом минулої доби рятувальники Прикарпаття ліквідували 15 пожеж сухої трави та сміття.