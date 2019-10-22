Протягом 22-25 жовтня у більшості областей України зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

"22-25 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Загалом в Україні очікується суха і тепла погода — до +20 градусів.