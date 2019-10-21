Тепло і сухо з ранковим туманом - в Україні триває "бабине літо"

В Україні у вівторок опади не очікуються, вночі та у першій половині дня туман, температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів. Уночі та у першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на заході країни та узбережжі морів до 12°; вдень 15-20°, у західних областях до 23°", - йдеться у повідомленні.

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У Києві та області без опадів, уночі та у першій половині дня туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 7-9°, вдень 17-19°, на Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

Згідно з прогнозом на 23-24 жовтня, в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 24 жовтня в північних областях північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 17-22°, на крайньому заході до 25°, 24 жовтня у північній частині 13-18°.

На Київщині 23-24 жовтня опади не прогнозуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 23 жовтня 17-22°, 24 жовтня 13-18°.

На 25-26 жовтня в Україні опади не прогнозуються. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 13-19°, 25 жовтня в західних областях, 26 жовтня на Закарпатті місцями до 24°.

У столичному регіоні 25-26 жовтня без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.