В Україну йде суттєве похолодання

В Україні до кінця тижня утримаються тумани та слабкий вітер, що сприятиме накопиченню шкідливих домішок у повітрі, а з 28 жовтня очікується суттєве зниження температури.

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Новий жовтневий тиждень обіцяє знову бути із антициклональнальним характером. Тобто, у більшості областей України очікується погода без опадів, із слабким вітром", - написала вона.

За словами синоптика, температура повітря, за прогнозами, також не мала б суттєво мінятися, протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17+24 градусів.

Водночас вона зазначила, що якщо туман триматиметься половину або більшу частину дня, то щільна його пелена не дасть повітрю прогріватися.

"Тумани та слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких й так вистачає, особливо у великих містах. І така ситуація триватиме ще до кінця тижня", - наголосила Діденко.

Вона додала, що суттєве похолодання передбачається з 28-го жовтня, до +10+14 градусів протягом дня, а з 31-го жовтня -1 листопада температура повітря поповзе до нічних -1-5 градусів, вдень до +5+10 градусів.